"Amici", Costanzo e Anthony fuori dal serale

AMICI, IN GIURIA C'E' MICHAEL DOUGLAS 10:47 - Gli eliminati della seconda puntata di "Amici" sono Anthony Donadio (Squadra Bianca di Emma) e Costanzo Del Pinto (Squadra Blu di Bosé). Fiorella Mannoia ha regalato momenti musicali emozionanti prima con Ylenia in "Quello che le donne non dicono" e poi con Edwyn in "Ho imparato a sognare". I Modà hanno duettato con Greta in "Se si potesse non morire". Ospite internazionale Michael Douglas. - Gli eliminati della seconda puntata di "" sono(Squadra Bianca di Emma) e(Squadra Blu di Bosé).ha regalato momenti musicali emozionanti prima conin "" e poi conin "". Ihanno duettato conin "". Ospite internazionale

Ad aprire il secondo appuntamento con il serale di "Amici" è stato Don Ciotti, uno dei personaggi voluti da Maria De Filippi per lanciare un messaggio di positività ai giovani di oggi in un momento di crisi. La gara poi è stata aperta dalla prova collettiva di ballo della Squadra Bianca con Pasquale, Anthony e Lorella. Anche il direttore artistico dei Blu, Miguel Bosé, ha contrapposto i suoi ballerini Marta, Antonio e Nicolò per una prova di ballo. I giudici Gabry Ponte, Luca Argentero e Sabrina Ferilli a maggioranza hanno premiato i Blu. A loro poi si è aggiunto come quarto giudice, la star di Hollywood Michael Douglas.



Tutti i cantanti dei Blu e dei Bianchi si sono scontrati in una sfida collettiva comparata sulle note della difficile "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Su tutti spiccava Angela che ancora una volta ha dato prova del controllo della voce senza esagerare nei virtuosismi. Anche Greta e Ylenia hanno mostrato le loro buone capacità interpretative e vocali. Decisamente sottotono Edwyn e Costanzo. I due direttori artistici poi si sono sfidati in un confronto diretto: Emma ha scelto "Amami", il nuovo singolo, e l'ha eseguita dal vivo mentre Bosé ha proposto uno dei suoi cavalli di battaglia "Se tu non torni" ma in playback. Su "Titanium" si sono poi scontrate su note altissime Angela e Verdiana, quest'ultima ha convinto di più stavolta rispetto alla sfidante dei Bianchi. Interessante prova corale per la Squadra Blu con Ylenia, Verdiana, Edwyn e Costanzo con un mash-up di "Stayin' Alive" dei Bee Gees e "The Wall" dei Pink Floyd. A loro si è opposto Moreno con il free style sulle parole Emma e Bosé. Fiorella Mannoia poi ha duettato prima con Ylenia in "Quello che le donne non dicono" e poi con Edwyn in "Ho imparato a sognare". A loro si è contrapposta Greta su "Se si potesse non morire" dei Modà dando una ottima interpretazione su un brano non facile per una donna. Emanuele con chitarra alla mano ha cantato con scioltezza uno dei successi di Bruce Springsteen "I'm On Fire". Verdiana in modo appassionato ha eseguito "Sei Bellissima" di Loredana Berté dando sfoggio della sua carica interpretativa migliore. Bosé da stratega ha deciso poi di fare una prova comparata tra Moreno e Edwyn su una versione riarrangiata di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Il rapper ha riscritto delle parti per il suo intervento cantato.



La sfida dei ballerini ha visto contrapposti Lorella dei Bianchi su una coreografia di Peparini su "Turning Tables" di Adele e Nicolò dei Blu su "That's Life" di Frank Sinatra. Nicolò in un assolo ha poi dato sfoggio delle sue capacità nella danza artistica. "Pompeii" dei Bastille ha accompagnato la performance di Pasquale.



La prima manche è stata vinta dalla Squadra Blu. La proposta di eliminazione ha visto Bosé indicare Angela, i professori Anthony e gli allievi a maggioranza hanno fatto il nome di Lorella. Ma è Anthony ad uscire dal momento che Emma salva Angela e i professori Lorella. La seconda manche se la sono aggiudicata i Bianchi. Emma ha nominato Costanzo, i professori hanno indicato Edwyn mentre gli allievi Marta. Miguel Bosé ha salvato Marta mentre i professori hanno salvato Edwyn. Costanzo è il secondo eliminato.

Andrea Conti