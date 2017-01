Kevin Bacon: "Scusate per lo spoiler"

foto Ap/Lapresse Correlati SERIE-EVENTO SU PREMIUM 10:34 - Kevin Bacon, protagonista della serie tv "The Following",si è scusato personalmente via Twitter , attraverso una breve clip, per aver reso pubblico un succulento colpo di scena, a poche ore dalla messa in onda dell'episodio. Una gaffe che ha rovinato la sorpresa a chi non aveva ancora visto la puntata e agli spettatori stranieri. Nel video l'attore appare sinceramente dispiaciuto mentre ripete: "E' stata colpa mia, è stata colpa mia". , protagonista della serie tv, attraverso una breve clip, per aver, a poche ore dalla messa in onda dell'episodio. Una gaffe che ha rovinato la sorpresa a chi non aveva ancora visto la puntata e agli spettatori stranieri. Nel video l'attore appare sinceramente dispiaciuto mentre ripete: "E' stata colpa mia, è stata colpa mia".

Bacon - che in "The Following" interpreta l'agente dell'FBI Ryan Hardy - aveva voluto condividere con i fan un commento ricevuto subito dopo la fine dell'episodio della produttrice e regista televisiva Jodi Gomes, che si complimentava con lui per lo show. Peccato, però, che il messaggio rivelasse anche un importante colpo di scena.



Resosi conto dell'errore, l'attore è corso subito ai ripari scusandosi con tutti i fan della serie. "A tutti i miei fan all'estero e ai telespettatori ritardatari, sono davvero dispiaciuto per aver retwittato lo spoiler. Non ci ho proprio pensato. Non succederà più" ha cinguettato Bacon, pubblicando anche un video in cui si scusa personalmente per la gaffe.