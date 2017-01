"Amici", Andrea: "Non ho capito Rudy Zerbi"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

Carattere forte e senza peli sulla lingua, Andrea Di Giovanni è stato il primo con Chiara ad essere eliminato dal serale di "Amici". "Mi è spiaciuto lo ammetto, - dice a Tgcom24 -. Non ho compreso alcune scelte di Zerbi di non propormi per le esibizioni e neanche il fatto che i professori abbiano scelto di salvare alla fine Costanzo". Chi merita la vittoria? "Verdiana in primis ma anche Marta e il mio amico Edwyn".

Quanto c'entra Zerbi nella tua esclusione visto che non ti ha proposto per l'esibizione al serale?

La prima volta sono stato giudicato non idoneo ma a causa dell'abbassamento di voce e ci stava, ma la seconda bocciatura proprio non l'ho capita. Comunque porto a casa i tanti complimenti ricevuti, certo non capirò la scelta di Bosé di non avermi fatto esibire in alcuni duetti come, ad esempio, quello che avevo con Ylenia.



Stupito anche per l'eliminazione di Chiara?

Non mi aspettavo uscisse così presto, mi è dispiaciuto per lei ma possiamo dire di aver vissuto entrambi una esperienza positiva con un po' di amaro in bocca per non essere riusciti a dimostrare qualcosa a livello artistico durante il serale. Certo, ancora oggi non riesco a capire perché i prof abbiano poi scelto di salvare Costanzo quando siamo rimasti al ballottaggio entrambi. Comunque sia chiaro è una domanda che mi faccio senza alcuna polemica.



Pensi di aver lasciato un segno?

Penso proprio di sì. Ammetto che all'inizio ero guardato con diffidenza dai miei compagni. Sono stato l'ultimo arrivato e ho battuto in sfida Irene, Costanzo ed Edwyn. Anzi proprio con quest'ultimo ho avuto più problemi...



Come mai?

Pensava ce l'avessi con lui. Un giorno l'ho chiamato e gli ho chiesto se fra noi ci fossero dei problemi. Poi abbiamo chiarito e siamo diventati amici per la pelle.



Chi vincerà "Amici"?

Vedo sul podio Verdiana e se lo meriterebbe per la sua umiltà e il percorso artistico-umano. Ma secondo me anche Marta ed Edwyn hanno buona chance.



Cosa ti porti dietro dopo questa esperienza?

I complimenti che mi ha fatto personalmente Maria De Filippi.

Andrea Conti