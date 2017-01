"The Posh Race", sei manager diventano atlete

foto Ufficio stampa Correlati LE SEI "CENERENTOLE" 08:50 - Metti assieme sei donne in carriera sedentarie per allenarle duramente in vista della prossima London's Royal Parks Foundation Half Marathon, in calendario il 6 ottobre. E' la missione (im)possibile del campione di triathlon Daniel Fontana e del programma "The Posh Race". "Per ora l'appuntamento sarà sul Web una volta a settimana - spiega a Tgcom24 il conduttore e autore Marco Casabona - ma non escludo uno sbocco in tv". - Metti assieme sei donne in carriera sedentarie per allenarle duramente in vista della prossima London's Royal Parks Foundation Half Marathon, in calendario il 6 ottobre. E' la missione (im)possibile del campione di triathlone del programma "". "Per ora l'appuntamento sarà sul Web una volta a settimana -il conduttore e autore- ma non escludo uno sbocco in tv".

Marco comincia la sua carriera nella pubblicità come attore per marchi importanti, approda poi su Sky con la conduzione del talent show "Horse Factor". "Il progetto The Posh Race mi è stato sottoposto un anno fa circa dalla Silvia Ranzi Communication, Events and Talents Management - rivela Marco -. L'idea era molto interessante e l'obbiettivo è quello di suscitare l'interesse sul Web in modo poi da trasportare il tutto in televisione. Posso comunque dirvi che in conferenza stampa l'altro giorno c'era un importante produttore di format, chissà...".



Le sei "Cenerentole" e donne in carriera da preparare alla maratona impegnativa sono: Barbara Cologni (giornalista), Simona Perrini (bancaria/partygirl), Daria Vitali (gourmet), Lara Vettorato (interior designer), Daniela Luzio (manager) e la stessa Silvia Ranzi (communication specialist). "Loro sono le nostre donne - racconta Casabona -, quelle che hanno superato la trentina, hanno una carriera di successo nei loro rispettivi campi, sono evolute, indipendenti, tutte caratterizzate un carattere forte. Quello che mi ha stupito è che quando si ritrovano ad allenarsi con il coach Daniel Fontana allo Stadio San Siro, come i calciatori, loro diventano dei pasticcini. Ma è uno dei vantaggi dello sport che porta alla disciplina".



"Il programma andrà in onda una volta alla settimana sul Web (info su www.theposhrace.com) - dice Marco - e al momento si trovano dei video di presentazione delle ragazze con alcune curiosità. In modo da avere un quadro chiaro del programma. La prima puntata andrà in onda molto presto". Marco per ora è impegnato con questo progetto ma da anni coltiva il suo sogno di fare il presentatore: "So parlare bene il tedesco, l'inglese e il francese. So suonare la chitarra e il pianoforte eppure ho difficoltà. Forse dovrei essere un po' più stupido (ride, ndr)". Marco ha anche fatto, anni fa, il provino per "Amici": "Un gruppo di lavoro straordinario e mi ha fatto piacere entrare in contatto con quella realtà. Proprio in quella occasione ho avuto la fortuna di conoscere una delle mie più grandi amiche: Marta Rossi".

Andrea Conti