Amici, Eleonora Crupi: "Sono stata sfortunata"

Eleonora Crupi, cantante di "Amici 5", è diventata mamma e per un anno è scomparsa dalle scene. Poi un lungo sfogo su Facebook in cui spiega i suoi sforzi fatti in 10 anni per un posto nella musica, il no di Pippo Baudo e Gianni Morandi a Sanremo e il no di "X Factor". Ha chiesto aiuto alla redazione di "Amici" e poi dice: "So che voglio darmi un'ultima possibilità e, se qualcuno è disposto a credere con me in me, io sono qui".

"Ciò che più mi far star male è non riuscire più a trovare il modo di portare avanti l’unica cosa che mi sono resa conto di saper fare bene: cantare. - spiega - Sono stata fortunata rispetto a tanti altre persone che tentano di fare il mio lavoro lo so, ho partecipato al talent che tutti sognano in Italia, "Amici". Ho anche avuto la possibilità di vivere di musica per qualche anno e sono arrivata a condividere lo stesso palco duettando con Laura Pausini, una delle cantanti italiane più brave e carismatiche. Ma credo senza paura di apparire presuntuosa di essermi anche guadagnata queste cose con tenacia, determinazione e sacrificio. Ho fatto anche tanti errori, in fondo avevo solo vent’anni!".



Non mi sono mai adagiata. Non ho mai dato per scontato il mio talento, non mi sono mai definita un’artista e ho mantenuto integro il mio senso di stupore davanti ai complimenti per la mia voce. Sono state proprio quelle “rassicurazioni” sul mio valore a spingermi a non mollare mai in questo periodo, spesso difficile. Ho fatto un percorso, non solo interiore, che mi ha portato a capire quale fosse la mia strada e cosa sapessi fare meglio, ho sperimentato. Ho creato un gruppo, le Holograms. Ho voluto provare a rompere gli argini con una canzone spregiudicata e “poco italiana” come "Negroni". Sono stata una persona fortunata, ma è altrettanto vero che sono stata anche sfortunata. Le carte che potevo giocarmi le ho tentate tutte".



Poi i vari tentativi per entrare a Sanremo e a "X Factor" fino a quando "piano piano tutto ha iniziato ad andare a rotoli. Sentire una canzone che avevo inciso con il cuore, studiando la giusta interpretazione, vivendola e commuovendomi nel cantarla, nel disco di un'altra giovane cantante, ricantata nello stesso modo, fa male, mi ha fatto sentire inutile, come se per me non ci fosse più posto... Una delle domande che mi pongono in continuazione è: “Perché non hai chiesto aiuto a Maria De Filippi?” Negli ultimi anni c’è stato un momento in cui lo sconforto aveva preso il sopravvento ed ero caduta in depressione, la depressione vera, quella che ti toglie la forza di fare, tutta la speranza. In quel momento ho fatto una cosa che non avevo mai fatto, nonostante conservassi ottimi rapporti con lo staff: ho chiesto aiuto alla redazione di “Amici”. Se non lo avevo mai fatto era perché volevo farcela con le mie gambe, perché mi avevano già dato tanto, perché non mi piace chiedere e perché capivo che erano passati così tanti ragazzi da quella scuola che non potevano certo curarsi di tutti noi, ma ero veramente disperata e ci ho provato".



Infine conclude: "So che il canto è la mia vita. E che vorrei che gli addetti ai lavori, i giornalisti, la gente che stimo, anche chi non mi conosce, mi dicesse chiaramente se non ho talento, se per un qualche motivo devo appendere l’ugola al chiodo per sempre, mi spiegasse se ho qualcosa in meno o se ci sono dei chiari motivi per questi muri di gomma contro cui mi ritrovo sempre a sbattere. Avrei solo bisogno di risposte, sincere".