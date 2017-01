Pamela, dov'è il tuo vitino da vespa?

15:23

- Cacciata dal reality "Dancing on ice star", dopo aver appeso al chiodo pattini e tutine luccicanti, Pamela Anderson rivela un punto vita appesantito. Inoltre, l'abito a righe orizzontali di certo non è complice di chi ha messo su chili. All'uscita da un bar con un caffè a portar via, l'ex sex-symbol è solo l'ombra dell'avvenente bagnina che, in costume rosso fuoco, infiammava la spiaggia di Malibù nella serie "Baywatch".