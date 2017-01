Fioretti-Angelucci tra coccole e baci

foto Visto Correlati DAVVERO INTIMI 09:41 - Carezze, sguardi di fuoco e baciamano. Tra Salvatore Angelucci e Francesca Fioretti sembra essere scoppiato l'amore. L'ex tronista e l'ex gieffina sono stati paparazzati da "Visto" in un ristorantino del centro di Milano. E la loro sembra tutt'altro che una semplice amicizia, quando i due infatti si accorgono del fotografo prima si nascondono, poi sorridono e continuano la cena come se fosse un semplice incontro tra conoscenti. - Carezze, sguardi di fuoco e baciamano. Trasembra essere scoppiato l'amore. L'e l'exsono stati paparazzati da "" in un ristorantino del centro di Milano. E la loro sembra tutt'altro che una semplice amicizia, quando i due infatti si accorgono del fotografo prima si nascondono, poi sorridono e continuano la cena come se fosse un semplice incontro tra conoscenti.

Il vero problema per il 36enne Sasà, oggi deejay, sarà spiegare alla fidanzata ufficiale Irene Coppola le foto. Con la ex compagna Karina Cascella, madre di sua figlia Ginevra, il rapporto invece è molto sereno. Tanto che Angelucci nello stesso giorno in cui è uscito a cena con la Fioretti ha accompagnato alla stazione centrale di Milano la sua ex e la bambina che erano dirette a Napoli, e si è mostrato molto premuroso trascinando l'enorme trolley dell'opinionista di "Uomini e Donne". Insomma, papà modello e fidanzatino romantico: la nuova vita di Sasà.