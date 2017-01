Riaprono i ristoranti di "Benvenuti a tavola"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RICETTE E RISATE... LE FOTO DAL SET

10:29 - Prende il via stasera su Canale 5 "Benvenuti a tavola 2 - Nord vs Sud", la seconda stagione della serie ideata da Pietro Valsecchi e che ha ottenuto grandi favori dal pubblico. Protagonisti ancora i cuochi Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi, con alcune new entry di peso come quelle di Vanessa Incontrada e Fabio Troiano. "Facciamo ridere raccontando i segreti della cucina e con un occhio all'attualità" dice Tirabassi a Tgcom24.

Un ritorno tanto gradito quanto atteso per una serie che ha incontrato i favori del pubblico nella sua prima stagione. Merito di una serie di ingredienti che si sono combinati nel modo migliore per formare una ricetta appetitosa. "Il primo è sicuramente la cucina raccontata dall'interno - spiega Tirabassi -, è una cosa che interessa moltissimo adesso. Poi c'è il fatto che i personaggi e le famiglie sono come tante altre e ci si può identificare. Inoltre non bisogna sottovalutare il periodo di difficoltà: in momenti come questo la gente è più portata a guardare cose più leggere, che possano far distrarre dai pensieri".



A questo proposito, in questa seconda serie si parlerà in qualche modo della crisi del nostro Paese?

Non si può far finta di niente, anche perché raccontiamo la contemporaneità. Quindi anche se siamo nel contesto di una commedia la crisi sarà raccontata. Ci saranno dei piatti più poveri, dei menu fissi a costo contenuto. Senza che questo impedisca la ricerca del prodotto di qualità.



Il tema del mangiare sano è molto presente: si parla di vino biodinamico, di km zero, di tradizioni...

Sì, c'è grande attenzione su questo. Uno degli obiettivi della serie è anche di far capire che ciò che mettiamo nel nostro corpo è importante. Mangiare non è solo un piacere ma anche una necessità. Lo facciamo tutti i giorni anche senza andare su piatti particolarmente elaborati o chic. Quindi si cerca di far passare il concetto è che è necessario mangiare meno zozzerie possibili.



Cosa dobbiamo aspettarci in questa seconda serie?

E' una commedia, e organizzata come tale. Ci sono tanti equivoci e colpi di scena. Le famiglie hanno delle disavventure, di base c'è sempre la rivalità da tra me e Conforti (Fabrizio Bentivoglio - ndr) e le conseguenze di questa portano a situazioni molto divertenti.



Dopo un anno di conoscenza con il tuo personaggio, riprendendolo hai aggiunto qualcosa di personale nel suo sviluppo?

I personaggi hanno avuto uno sviluppo logico e naturale. Dopo la prima serie abbiamo messo a fuoco alcune cose importanti che facevano funzionare la serie e abbiamo puntato a valorizzarle, eliminando cose che funzionavano meno.



Ci sono anche alcune new entry nel casto, come Vanessa Incontrada e Fabio Troiano. Come è andato il loro "inserimento" nella squadra?

Molto bene, si sono inseriti perfettamente senza nessun problema o trauma, sia per loro che per noi. Abbiamo lavorato come lavora una compagnia teatrale, mettendo in scena giorno per giorno le scene che ci arrivavano.

