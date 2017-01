"Italia's Got Talent", Daniel debutta in musica

foto Alessandra Banana Tisato Correlati GUARDA IL VIDEO IN ESCLUSIVA 11:33 - A un mese dalla vittoria a "Italia's Got Talent", Daniel Adomako debutta con il suo primo singolo inedito, "Per sempre". Trionfatore dell'edizione 2013 del talent show, che ha toccato punte di 7 milioni di telespettatori, Daniel ha conquistato subito i giudici (Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti) e il pubblico. In esclusiva a Tgcom24 il video del cantante. - A un mese dalla vittoria adebutta con il suo primo singolo inedito, ". Trionfatore dell'edizione 2013 del talent show, che ha toccato punte di 7 milioni di telespettatori, Daniel ha conquistato subito i giudici) e il pubblico. Inil video del cantante.

Il 16 marzo Daniel partecipa alla finale della quarta edizione di Italia's Got Talent, aggiudicandosi la vittoria grazie a interpretazioni di “At last” di Etta James, “Hallelujah” di Leonard Cohen e di “Lascia che io pianga”, aria per soprano composta da Handel. “Per sempre”, una romanza pop che si adatta alla vocalità di Daniel, anticipa l’uscita dell’Ep d’esordio di Daniel Adomako prevista per il 30 aprile. Daniel è anche autore di musiche e testi (sia in italiano sia in inglese) di alcuni suoi brani.