Sandler: "Volevo vedere le misure Shaq"

12:43 - Adam Sandler era così curioso di conoscere le "misure" intime dell'ex cestista dell'NBA Shaquille O'Neal da arrivare a spiarlo sotto la doccia. Ospite di "Conan", il comico ha raccontato l'imbarazzante incidente avvenuto sul set di "Grown Ups 2": "Shaq era andato a fare la doccia e io ho pensato Devo vedere il suo pene." A sbarrargli la strada, però, la guardia del corpo dello sportivo, a cui il comico ha confessato tutto.

Adam Sandler e Shaquille O'Neal, dopo una partitella di basket sul set, si stavano dirigendo verso le docce. Proprio in quel momento nel comico è scattata la curiosità per le "misure" dello sportivo. "Era un'occasione unica, dovevo farlo!" si è giustificato Sandler, confortato anche da Conan: "Dovevi farlo! E' come il Grand Canyon, devi vederlo. Voglio dire, andarsene così, senza vederlo?".



Il piano era sentire il suono del getto d'acqua e poi dare una sbirciatina, ma vicino alla doccia Sandler si è imbattuto nella corpulenta guardia del corpo. Preso di sorpresa, il comico ha confessato al bodyguard le sue intenzioni: "Scusami, volevo solo vedere il pene di Shaq. Per favore non dirgli niente".