Tina e Gianni Sperti litigano a "Uomini e Donne"

- Il "trono over" è stato ancora il protagonista della puntata di martedì di "Uomini e Donne", il salotto pomeridiano dei sentimenti di Maria De Filippi dove spesso scoppiano accesi battibecchi tra i protagonisti. Anche questa volta il trend è stato rispettato e la contesa è scoppiata tra due "ospiti fissi" come Gianni Sperti e Tina Cipollari, che alla fine ha lasciato lo studio.

Il litigio è nato per la sfilata del Trono Over quando la bionda opinionista si è schierata a favore delle dame che, riferendosi ai voti dati dalla giuria composta dai cavalieri sulle varie sfide, lamentavano scarsa abilità nel capire quale fosse il look migliore. Le signore avrebbero evidenziato come molti uomini, più che dare un giudizio, entrano nel merito di quello che è il look, offrendo voti che sono sintomatici di una certa simpatia o meno nei confronti della varie concorrenti. A quel punto, l'ex ballerino ha preso una dura posizione contro le continue proteste delle dame definendole ridicole. Sempre piuttosto colorita nelle sue esternazioni, Tina ha reso ancora più eclatante il battibecco arrivando a lasciare lo studio.



Maria ha provato a convincerla a restare, proponendole di fare lei una sfilata, “come i vecchi tempi”. Ma Tina, prontamente inseguita nel backstage, ormai era scatenata e ha continuato a "sfuriare" contro Sperti anche dietro le quinte.