McAdams: "Allucinazioni da marijuana"

Quello che doveva essere un rimedio "naturale" contro l'insonnia si è trasformato in un incubo per Rachel McAdams, musa di Woody Allen nella commedia romantica "Midnight in Paris". L'attrice canadese, ospite del salotto notturno di Jimmy Kimmel, ha condiviso con il pubblico la sua prima volta con la marijuana: "Facevo pensieri strani, ero allucinata. Ho iniziato a sentire musica d'opera nella mia testa, per cinque ore".

McAdams, che vive a Toronto, ha raccontato di essere andata nel negozio di alimentari sotto casa per farsi consigliare un rimedio naturale contro l'insonnia: "Mi ha portato nel retro e mi ha mostrato una bottiglia con dentro una sostanza di colore verde scuro. Era marijuana".



Inizialmente restia, l'attrice all fine si è lasciata convincere e una volta a casa ne ha fumato un cucchiaino prima di mettersi a letto. I risultati, però, non sono stati quelli sperati. "Non facevo pensieri normali, umani; ero allucinata - ha confessato - Ad un certo punto ho iniziato a sentire musica d'opera nella mia testa. E' andata aventi per cinque ore, stavo diventando pazza".