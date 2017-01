"Amici", Chiara: "Ho sconfitto le mie paure"

foto Ufficio stampa Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

LA PRIMA PUNTATA 09:40 - Eliminata alla prima puntata del serale di "Amici", la cantante Chiara della Squadra Bianca capitanata da Emma non si scoraggia. "Dentro Amici ho capito di essere cresciuta e di aver combattuto le mie paure", dice a Tgcom24. "La decisione della Di Michele di non propormi per l'esibizione al serale, di certo non mi ha aiutata" spiega. Chiara fa un pronostico sulla finale: "Secondo me ci arriveranno Verdiana, Moreno e Angela". di "Amici", la cantantedella Squadra Bianca capitanata danon si scoraggia. "Dentro Amici ho capito di essere cresciuta e di aver combattuto le mie paure",. "La decisione delladi non propormi per l'esibizione al serale, di certo non mi ha aiutata" spiega. Chiara fa un pronostico sulla finale: "Secondo me ci arriveranno Verdiana, Moreno e Angela".

Come mai sei entrata in crisi a pochi giorni dalla prima puntata del serale?

Ho avuto una piccola crisi dovuta alla consapevolezza di dover affrontare un palco enorme e tutta la situazione del serale. Era una dimensione più grande di me e la possibilità di non saperla gestire mi ha creato un po' di panico. Poi è arrivata Emma che mi ha dato la carica.



E' rimasta la paura per il futuro?

Quella c'è ed è innegabile. In questo mestiere ho imparato che non c'è nessuna certezza però non bisogna mai fermarsi e cercare sempre di andare avanti.



Cosa hai capito di te stessa dopo "Amici"?

Ho saputo affrontare le difficoltà nel migliore dei modi ottenendo bellissimi risultati e anche apprezzamenti. Inoltre mi sono adattata bene alla situazione.



Cosa non hanno capito di te i professori?

Anche se ho avuto un momento di crisi io volevo veramente restare dentro "Amici" . E' un gioco da giocare fino in fondo.



Il fatto che Grazia Di Michele non ti abbia proposto al serale, ha in qualche modo agevolato la tua eliminazione?

Ha inciso certamente. Se un professore non ti proponeva al serale sarebbe stato molto difficile cantare e così è stato. Ecco, posso dire che mi è spiaciuto molto non avere avuto la possibilità di esibirmi.



Con chi sei rimasta in buoni rapporti?

Posso avere la fortuna di poter dire che se chiamo al telefonino tutti mi rispondono. Non ho mai avuto problemi con nessuno, certo con Angela e Moreno ho stretto di più perché facevamo parte della stessa squadra.



Chi vedi in finale?

Verdiana, Moreno e Angela.

Andrea Conti