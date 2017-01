Ettore Bassi: "Ero in crisi dopo Carabinieri"

foto LaPresse Correlati SGUARDO MAGNETICO 09:52 - Ettore Bassi è diventato popolare al grande pubblico grazie alla fiction "Carabinieri", al fianco di Manuela Arcuri, ma proprio quello che doveva essere un trampolino di lancio ha rischiato per distruggerlo. "Tutto è cominciato nel 2005, con i grandi ascolti dalla fiction Carabinieri - confessa a DiPiù Tv - Avevo tanti impegni, non stavo mai a casa, finchè un giorno mia moglie Angelica ha minacciato di andarsene con le bambine". è diventato popolare al grande pubblico grazie alla, al fianco di Manuela Arcuri, ma proprio quello che doveva essere un trampolino di lancio. "Tutto è cominciato nel 2005, con i grandi ascolti dalla fiction Carabinieri - confessa a DiPiù Tv -Avevo tanti impegni,, finchè un giorno mia mogliecon le bambine".

"Quella serie mi ha cambiato la vita, regalandomi una popolarità che non avevo mai sperimentato prima - continua l'attore - Di colpo mi sono ritrovato pieno di offerte di lavoro ed ero richiestissimo anche per gli eventi. Ho finito con il trascurare mia moglie e le mie figlie".



Quando la moglie Angelica ha minacciato di andarsene di casa con le bambine, Bassi è tornato con i piedi per terra: "Le sue parole sono state come uno schiaffo: all'improvviso mi sono reso conto che avevo perso di vista la cosa più importante della mia vita: la mia famiglia".



Grazie all'amore per le "donne" di casa, Ettore è riuscito a sistemare le cose: "Ho cercato di recuperare il tempo perduto. Riconquistare Angelica, però, non è stato affatto semplice. Ci è voluto parecchio tempo ma il nostro rapporto è tornato come prima. Anzi è diventato ancora più forte, tanto che nel 2009 ci siamo anche sposati".