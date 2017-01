Pancione sexy per Jenna Dewan

foto Glamour Correlati SCATTI OSE'

HOT PRIMA DEL PANCIONE 12:20 - Non rinuncia alle pose ammiccanti neanche in gravidanza Jenna Dewan. Nelle tv americane con la nuova serie "Witches of the East End", la bellissima mora è riuscita a impalmare Channing Tatum, la star di "Magic Mike" che ha conquistato le donne di tutto il globo con il suo ruolo da spogliarellista. I due aspettano il loro primo figlio ma Jenna non si rassegna al ruolo da mammina e si è tolta quasi tutto per il numero di maggio di "Glamour" Usa.

Confessioni in lingerie - Appoggiata a un panda gigante di peluche, Jenna apre maliziosamente una camicia da uomo per mostrare la biancheria intima rosso fuoco. Sul suo nuovo corpo da puerpera, l'attrice dichiara: "Se fosse cambiato rapidamente sarei uscita di testa. Ma è stato molto graduale. C'è una ragione se le donne sono incinte per nove mesi, alla fine sei pronta ad avere il bambino”. In un altro scatto, filtra il suo sguardo accattivante attraverso occhialini maliziosi e mostra la rotondità del suo addome da una T-shirt bianca sollevata ad hoc. Del marito sex symbol dice: "Channing è fantastico, un supporto. Mi dice cose tipo: "Fai ciò che vuoi! Vuoi mangiare? Te ne lascerò un po'"". In un'altra immagine da diva, indossa un tubino chiaro che le accarezza le nuove forme. Sul suo futuro da mamma dice: "Chi può dire che tipo di genitori saremo? Abbiamo due cani, quindi abbiamo fatto pratica!Appena il bambino verrà al mondo, io e Channing impareremo molto presto".