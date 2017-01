Kim Cattrall confessa: "Sono a dieta dal 1974"

foto Ufficio stampa Correlati STREGA GLI UOMINI 10:53 - L'indimenticabile mangiauomini Samantha Jones di "Sex and The City" fa tanti sacrifici per rimanere in forma all'età di 56 anni. L'attrice Kim Cattrall si è confessata alla rivista Woman & Home: ""Mi prendo cura di me stessa, dieta inclusa, faccio molto esercizio fisico riducendo al minimo lo stress. Scherzo quando dico che sono a dieta dal 1974, ma è anche un po' vero". - L'indimenticabile mangiauominidi "" fa tanti sacrifici per rimanere in forma all'età di 56 anni. L'attricesi è confessata alla rivista Woman & Home: ""Mi prendo cura di me stessa, dieta inclusa, faccio molto esercizio fisico riducendo al minimo lo stress. Scherzo quando dico che sono a dieta dal 1974, ma è anche un po' vero".

"Mi piace mangiare, e il mio tipo di corpo non è proprio sottile, soprattutto a questa età. - continua - Così cerco di stare attenta a quello che mangio e bevo ma non sono ossessiva. E' solo un modo di vivere". Il mantra dell'attrice: "Posso mangiare oggi, ma domani non ho intenzione di farlo". Kim Cattrall confessa di essere single, ma "non sono alla ricerca di un uomo." L'attrice è stata sposata tre volte con due divorzi e un annullamento. "Gli uomini sono intimiditi da me? E' un problema loro", risponde sicura.