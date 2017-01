Star Trek, asta record per la pistola

foto Da video 11:03 - A comprarla deve essere stato per forza un fan della serie tv cult "Star Trek", perché la mitologica pistola "Phaser" è stata battuta all'asta alla modica, si fa per dire, cifra di 231mila dollari. L'arma utilizzata dal capitano Kirk (William Shatner) che emette un raggio colorato simile al laser è infatti uno degli oggetti tratti da telefilm più pagati, solo la sedia del capitano era stata acquistata per 304mila dollari. - A comprarla deve essere stato per forza un fan della serie tv cult "", perché la mitologica" è stata battuta all'asta alla modica, si fa per dire, cifra di. L'arma utilizzata dal capitano Kirk (William Shatner) che emette un raggio colorato simile al laser è infatti uno degli oggetti tratti da telefilm più pagati, solo la sedia del capitano era stata acquistata per 304mila dollari.

La tuta di Superman (Christopher Reeve) è stata invece venduta per 25mila dollari, il reggiseno indossato da Marilyn Monroe in "A qualcuno piace caldo" è stato aggiudicato per 28mila. Mentre un dipinto astratto di Frank Sinatra è stato battuto per 21mila dollari. Tutte cifre molto inferiori rispetto alla famosa pistola. A dimostrazione che i fan non hanno dimenticato la leggendaria serie fantascientifica di fine anni Sessanta.