Simon Cowell: "Odio indossare le mutande"

foto Ap/Lapresse Correlati GAGA SI DIMENTICA GLI SLIP

SUL SET DI MAD MEN... IN LIBERTA' 13:15 - Dopo Jon Hamm, pizzicato senza intimo sul set di "Mad Men", anche il patron di "X Factor" e "American Idol" Simon Cowell ha confessato di non indossare le mutande. Messo alle strette dai suoi colleghi di "Britain's Got Talent", con cui era ospite durante un programma radiofonico inglese, il conduttore non è più riuscito a nascondere la verità e ha ammesso pubblicamente di odiare indossare la biancheria intima. - Dopo Jon Hamm, pizzicato senza intimo sul set di "Mad Men", anche il patron di "X Factor" e "American Idol"ha confessato di. Messo alle strette dai suoi colleghi di "Britain's Got Talent", con cui era ospite durante un programma radiofonico inglese, il conduttore non è più riuscito a nascondere la verità e ha ammesso pubblicamente di odiare indossare la biancheria intima.

Incalzato dal conduttore radiofonico e dagli altri colleghi presenti in studi, Cowell alla fine non è più riuscito a nascondere la verità e ha ammesso: "Le ho indossate l'altro giorno, ma le ho odiate".



Ad accennare alle strane abitudini intime di Cowell era stata per la prima volta l'attrice Amanda Holden, sua compagna di banco ad "Britain's Got Talent". In un intervista al "Sun" la Holden aveva infatti svelato che si era accorta che Simon non indossava le mutande durante le audizioni del talent, aggiungendo poi maliziosa: "Non posso dirvi come l'ho scoperto".