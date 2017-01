Bravo cancella il talk show di Kathy Griffin

12:05 - Una brutta notizia per i fan di Kathy Griffin: il canale americano Bravo ha cancellato il talk show "Kathy", condotto dalla popolare attrice comica. Dopo il debutto ad aprile 2012, ogni giovedì sera alle 22, con la seconda stagione, iniziata a gennaio, è stato spostato alle 23.30, per essere definitivamente interrorro alla fine di marzo dopo 24 episodi totali.

Kathy Griffin, conosciuta al pubblico di Bravo, per il reality "My Life on the D-List", terminato nel 2010 dopo sei stagioni, ha confermato la notizia della fine del talk show "Kathy" tra la delusione dei suoi fan. Anche se le critiche non sono mai state eccezionali, l'attrice era riuscita a portare a termine la seconda stagione, fra risate e interviste "impossibili", senza far pensare a una fine prematura dello show. Nonostante questo, continueremo a vedere Kathy Griffin su Bravo anche se si vocifera che l'attrice stia preparando uno spettacolo con Anderson Cooper sulla CNN.

E' tempo di bilanci per i Network americani che hanno deciso di tagliare i fondi per la realizzazione delle serie tv che non hanno raggiunto i livelli previsti di audience. Il mondo della produzione televisiva americana non guarda in faccia nessuno e capita sempre più spesso di rimanere a bocca asciutta dopo aver seguito una serie per tutto l’anno e poi scoprire che non avrà mai una fine. Per la prossima stagione televisiva, i maggiori Network hanno già annunciato le proprie decisioni e così scopriamo che la ABC ha cancellato "666 Park Avenue", "Don't trust the B in Apt. 23", "Lost Resort" e "Zero Hour". La CBS ha scritto la parola fine a "Made in Jersey" e "Parners", mentre la CW ha cancellato "Do No Harm", "90210" e "Emily Owens M.D." e la Fox "Ben and Kate" e "The Mob Doctor".