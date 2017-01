DiCaprio-Hanks producono film su Gorbaciov

foto LaPresse Correlati LEO, RUOLO DA MILIONARIO

HANKS SUL RED CARPET 10:16 - Svolta di carriera per i divi di Hollywood. Leonardo Di Caprio e Tom Hanks saranno infatti fianco a fianco per produrre un film per la tv, in coppia con Hbo. Si tratta di un biopic su Mikhail Gorbaciov e racconterà il crollo dell'Unione sovietica vista dagli occhi dell'ex leader sovietico, premio Nobel per la Pace nel 1990. L'ex statista sarà anche consulente per la lavorazione del film che si chiamerà semplicemente "Gorbaciov".

Di Caprio è legato da amicizia a Gorbaciov che è anche apparso nel documentario dell'attore "L'undicesima ora". Per ora non ci sono dettagli nè sul cast, nè sul'inizio delle riprese del film. "Gorbaciov" sarà diretto da John Shiban, sceneggiatore e produttore di molti show televisivi come "X-Files", "Smallville", "Breaking Bad" e "The Vampire Diaries".



Gorbaciov è stato l'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991, propugnatore dei processi di riforma e trasparenza. Fu protagonista nella catena di eventi che hanno portato alla dissoluzione dell'Urss, oltre che alla riunificazione della Germania con la caduta del muro di Berlino nel 1989.