Alessandro Pess: "Ecco la mia Rossella"

foto Da video Correlati QUANDO CERCAVA L'AMORE 09:32 - Quando in lacrime ha lasciato il talk dei sentimenti "Uomini e Donne", Alessandro Pess ha subito detto dei avere ancora una persona del passato in testa. Ora che finalmente è riuscito a riconquistarla, l'ex tronista ha presentato la sua Rossella in tv, a "Domenica Live" di Barbara d'Urso: "Maria de Filippi mi ha detto di seguire il mio cuore, è una donna spettacolare, e io l'ho fatto". ",ha subito detto dei avere ancora una persona del passato in testa. Ora che finalmente è riuscito a riconquistarla, l'ex tronista ha presentato la suain tv, a "Domenica Live" di: "mi ha detto di seguire il mio cuore, è una donna spettacolare, e io l'ho fatto".

"Sono un casinista - ha detto l'ex tronista - ho un caratterino forte, ero prevenuto. Esperienze di vita ne ho avute, ma avevo in mente lei, l'amore vince sempre. Ci eravamo lasciati per via di carattere, perché lei è pessima. E' stata una scelta dovuta a un insieme di cose, per entrambi. Sono una persona che cerca sempre di mettersi in gioco, ecco perché ero andato a Uomini e Donne". Nonostante abbia lasciato il programma dopo solo un mese, Pess ha incassato la solidarietà di tutti: "Finita la trasmissione ho avuto tutta la redazione del programma con me, perché era poi affrontare la vita vera, una persona che ti poteva dare anche uno schiaffo in faccia e poteva dirti no. Anche con il loro aiuto ho chiamato Rossella, di notte. Siamo stati cinque ore al telefono...".



Dal canto suo, Rossella, racconta la sua gioia: "Mi ha detto che si sentiva un cretino, l'amore c'era, non è mai finito. Per me è stata una gioia, inutile negarlo. A Uomini e Donne il primo periodo lo guardavo, poi ho smesso perché mi faceva male. Quando ha lasciato speravo che mi chiamasse. Ho fatto un tatuaggio per Alessandro. Non mi sentirò mai da sola finché lui sarà sempre con me".