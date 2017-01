Starsky & Hutch, di nuovo insieme per i fan

foto Splash News Correlati COPPIA MITICA 13:18 - Starsky & Hutch - alias Paul Michael Glaser e David Soul - hanno riformato la coppia d'oro degli anni '70 dopo oltre 35 anni. Ospiti del "Survival Covention", evento organizzato dai fan della serie tv, gli attori hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet. Ad attenderli in passerella anche la rombante "Gran Torino" rossa, compagna fedele di tante avventure. - alias Paul Michael Glaser e David Soul - hanno. Ospiti del "Survival Covention",, gli attori hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet. Ad attenderli in passerella, compagna fedele di tante avventure.

Ingrassati e con qualche capello bianco in più, la coppia è apparsa più affiatata che mai e si è stratta in un abbraccio fraterno. "Starsky & Hutch" è una serie-cult degli anni '70 e vede protagonisti due poliziotti di Los Angeles molto diversi tra loro. David Starsky è infatti entrato nella Polizia dopo un'infanzia difficile, mentre Ken Hutch è figlio di un ricco imprenditore che ha abbandonato il college. Terza protagonista dello show la loro "Gran Torino" rossa, chiamata in codice "Zebra 3".