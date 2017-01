"Arrow", Amell: "Faccio sesso col calzino"

foto Ufficio stampa Correlati UN EROE SEXY 08:55 - Stephen Amell è l'attore del momento, amatissimo per la serie televisiva "Arrow", in onda su Italia 1 e in pole position per il ruolo di protagonista del film "50 sfumature di grigio". "Il sesso sul set non è solo coreografia - spiega a Chi -. Bisogna trovare sintonia con la partner... E io lo faccio con un calzino!". è l'attore del momento, amatissimo per la serie televisiva "", in onda su Italia 1 e in pole position per il ruolo di protagonista del film "50 sfumature di grigio". "Il sesso sul set non è solo coreografia - spiega a Chi -. Bisogna trovare sintonia con la partner... E io lo faccio con un calzino!".

“Girare una scena di sesso sul set non è solo coreografia. - continua l'attore - Il sesso non è un tango. C’è la parte coreografata, ma senza passione e spontaneità non funziona. Quello che rende nervosi non è essere circondati dall’intero cast, ma trovare prima la sintonia con la partner e un po’ di ironia. Soprattutto quando indossi solo un calzino...lì”.



“Non ho mai avuto timore o imbarazzo nel mettermi nudo, mostrando il fisico. Così come l’anima, con tutte le mie fragilità”, spiega l’attore. Un successo, quello di Amell, in parte dovuto alla sua preparazione “fisica”: “prima di diventare attore insegnavo spinning in palestra – confessa – Conosco i segreti per mantenersi in forma. Ma per interpretare il mio personaggio in ‘Arrow’ ho fatto di tutto e di più, spesso mettendomi alla prova senza controfigura. Ho scoperto muscoli che neanche immaginavo”.