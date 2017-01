"Amici", Chiara e Andrea eliminati del serale

foto Instagram Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

"AMICI, LE EMOZIONI DEL SERALE"

"AMICI", 23.3 % DI SHARE

"AMICI", DE FILIPPI: "RIVOLUZIONIAMO IL SERALE" 08:50 - Una cantante della Squadra Bianca (Chiara) e uno della Squadra Blu (Andrea) sono i primi due eliminati di "Amici". Intenso il duetto di Ylenia con Gino Paoli in "Una lunga storia d'amore", il cantautore si emoziona. Energia pura tra Moreno e Fabri Fibra con "Rap Futuristico". Quest'ultimo collaborerà al primo disco di Moreno. - Una cantante della) e uno della) sono i primi due eliminati di "Amici". Intenso il duetto diconin "Una lunga storia d'amore", il cantautore si emoziona. Energia pura tracon "Rap Futuristico". Quest'ultimo collaborerà al primo disco di Moreno.

L'apertura della serata è affidata alle parole dell'autrice e conduttrice Maria De Filippi che ha parlato di speranza per i ragazzi, concetto poi ribadito anche dal sindaco di Firenze Matteo Renzi.



La gara entra nel vivo con il "Canto di Squadra" scelto da Miguel Bosé. Edwyn, Verdiana, Costanzo, Andrea e Ylenia della Squadra Blu interpretano "That's What Friends Are For". Stessa scelta corale per Emma che mette in campo i ballerini della Squadra Bianca. Una scelta giusta dei due direttori artistici per presentare al meglio gli allievi. In prima fila i tre giudici Sabrina Ferilli, Gabry Ponte e Luca Argentero che si sono espressi a favore dei Bianchi. Durante la serata si è aggiunto a loro Harrison Ford.



Via via in successione le altre esibizioni singole e di gruppo dei cantanti. Verdiana con "Spectrum" di Florence + The Machine eccede con i vibrati, Moreno insuperabile con il free-style. Il primo duetto illustre è tra Greta dei Bianchi e Gianna Nannini. L'allieva canta in modo convincente "Sei nell'anima" salvo poi distrarsi su "Meravigliosa creatura" con la Nannini al pianoforte. Il punto debole di Greta è la memoria e si è aiutata con un foglio posto sul pianoforte. La Squadra Blu risponde con il duetto tra Verdiana e Marco Mengoni su "L'essenziale". Brano difficilissimo per la cantante che comunque ce l'ha messa tutta. Sempre Verdiana si cimenta anche nella prova comparata con Angela (più misurata) su "Without U" di David Guetta. Scoppiettante il duetto tra i compagni di squadra Moreno ed Emanuele su "Ohi Maria" degli Articolo 31. Duetto non proprio riuscito tra Costanzo ed Edwyn con "Beautiful Day" degli Us, il primo cantante decisamente sopra le righe.



Per i ballerini si sono poi esibiti prima Anthony e Antonio in free-style di break dance, poi Nicolò dei Blu con un assolo di classico su "Sono già solo" dei Modà e assolo anche per Lorella "Shut Up" dei Black Eyed Peas. Prove comparate tra Lorella e Marta. Tra i momenti di ballo spicca l'ottimo lavoro di Giuliano Peparini che coniugato alla regia di Roberto Cenci regala attimi spettacolari. Carismatico Pasquale nel suo momento coreografico.



A vincere per primi sono stati i Blu che hanno fatto tre nomi della squadra avversaria da eliminare: Lorella (nominata da Bosé), Chiara (dai professori) e Greta (scelta dagli allievi Blu). Emma salva Greta, i professori Celentano, Di Michele e Maionchi salvano Lorella e dunque la prima eliminata è Chiara. Secondo round a favore dei Bianchi. La direttrice artistica nomina Andrea, i professori Di Michele, Maionchi e Celentano nominano Edwyn mentre Costanzo è la scelta degli allievi Bianchi. Il direttore artistico dei Blu salva Edwyn mentre i professori Zerbi, Cannito e Garrison salvano Costanzo eliminando così Andrea.



Andrea Conti