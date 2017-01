Chalamet esce con Lourdes Maria

foto LaPresse Correlati LOURDES FA IL VERSO ALLA MAMMINA 11:37 - Avvistati. L'attore di "Homeland – Caccia alla spia" Timothée Chalamet ha una liaison con Lourdes Maria Ciccone, la figlia 16enne di Madonna. Lo riporta il "New York Post" in esclusiva. Una storia nata nei corridoi della scuola ma che ha attirato l'attenzione della stampa mondiale vista la notorietà della “suocera” di Timothée. - Avvistati. L'attore di "Homeland – Caccia alla spia"ha una liaison con, la figlia 16enne di Madonna. Lo riporta il" in esclusiva. Una storia nata nei corridoi della scuola ma che ha attirato l'attenzione della stampa mondiale vista la notorietà della “suocera” di Timothée.

Compagni di liceo - I due si sono conosciuti nella Grande Mela alla La Guardia High School of Music & Art & Performing Arts. Lourdes sta studiando recitazione e si diplomerà l'anno prossimo nella celebre scuola che ha ispirato il film "Fame" del 1980. Una fonte riservata ha rivelato: "Lo sanno tutti a scuola che si frequentano". Un portavoce di Madonna, contattato per avere ragguagli sulla love story adolescenziale, si è rifiutato di commentare. Nessuna risposta neanche da Timothée. Chalamet è noto per il suo ruolo in "Homeland – Caccia alla spia" dove uccide accidentalmente un pedone durante una scorrazzata in auto per le strade della città di Washington. Lourdes Maria è la figlia che Madonna ha avuto dall'attore e personal trainer Carlos Leon. Nonostante Carlos abbia ricevuto milioni di dollari dalla popstar per rinunciare alla paternità della figlia, con un contratto che fece scandalo negli anni Novanta, nelle dichiarazioni ufficiali si è sempre dichiarato molto geloso nei confronti della figlia.



Carlos Leon "un padre all'antica" - In occasione della sua ultima uscita cinematografica con "Immigration tango" nel 2011, Leon ha dichiarato a People riguardo al suo fidanzamento con la star del pop: "Ho preso il meglio dalla relazione, mia figlia. Lei è tutto per me". Quando Lourdes ha aveva ancora 14 anni e non si vedeva con nessuno, ma Carlos sapeva che il momento sarebbe presto arrivato e aveva detto: "Sono terrorizzato da questa cosa... perché lei è la mia ragazzina. Vorrei che rimanesse piccola per sempre. Sono iperprotettivo già adesso, quindi quando arriverà quel momento, sarò pronto a fare una chiacchierata con il ragazzo che mi presenterà davanti alla porta. E' meglio che lui sia pronto perché ne uscirà a pezzi!".