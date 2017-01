Gerry Scotti: "Con Michelle coppia da record"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati AFFIATATI 09:29 - La collaudata coppia Gerry Scotti-Michelle Hunziker torna al timone di "Paperissima", in prima serata su Canale 5 dal 5 aprile. Scotti si racconta all'Ansa tra vecchi e nuovi impegni: "Siamo alla quinta edizione insieme e abbiamo uguagliato il record di Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Per superarli dobbiamo farne almeno un'altra". Poi ironizza sulla gravidanza di Michelle: "Finalmente ci sarà qualcuno con più pancia di me". - La collaudata coppiatorna al timone di "", in prima serata sudal 5 aprile. Scotti si racconta all'Ansa tra vecchi e nuovi impegni: "Siamo alla quinta edizione insieme e abbiamo uguagliato il record di. Per superarli dobbiamo farne almeno un'altra". Poi ironizza sulla gravidanza di Michelle: "Finalmente ci sarà qualcuno con più pancia di me".

Ospiti della prima puntata della storica trasmissione di Antonio Ricci giunta alla 13esima edizione saranno Riccardo Scamarcio e la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi, che ha ereditato il testimone da Sandra e Raimondo ospiti di tutte le puntate inaugurali. "Dopo 22 anni (la prima puntata è andata in onda nel 1991, ndr) uno dei segreti del successo della trasmissione - afferma Scotti - è legato proprio agli ospiti, ai loro errori dentro e fuori dal set. Le gaffe accomunano la gente comune ai personaggi famosi, ricchi o potenti. Tra le 'scenette' che fanno più ridere, ad esempio, c'è quella di Bush, che tutte le volte che saliva in aereo batteva la testa". Ospiti delle prossime puntate, tra gli altri, Raoul Bova, Sabrina Ferilli, Ficarra e Picone, Claudio Bisio. Oltre a tutti i contributi che arrivano da ogni parte del mondo. "Oggi la tecnologia ci aiuta molto - prosegue Gerry - Con tablet e smartphone catturare un video è facile e veloce e la diffusione è molto più vasta di quanto si potesse immaginare solo fino a poco tempo fa. Ci arrivano clip dalla Russia, dalla Romania, anche dall'Asia e dall'Africa. Il lato negativo è che tutto questo è facile da reperire sul web. La differenza tra noi e YouTube è la 'confezione' proposta. A premiarci è la professionalità".



Per la puntata d'esordio, Gerry e Michelle saranno catapultati tra brillantine e abiti in stile pin-up, nelle atmosfere rockabilly in stile Grease e nel lontano West nelle vesti di un cowboy e di un'avvenente pupa da saloon. Anche quest'anno il programma premia attraverso un concorso il miglior video amatoriale inviato alla redazione. Chi vince si aggiudica un montepremi di 100mila euro. Gli impegni di Scotti, però, non si fermano qui: "Devo portare a termine l'impegno con 'The Money Drop', il preserale di Canale 5, e poi a maggio, giugno, luglio si dovrebbe riprendere con le 'audizioni' di 'Italia's got talent', per poi tornare a settembre con la stessa squadra: Maria De Filippi, Rudy Zerbi con me in giuria, Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico alla conduzione".