Regina di GOT: "In banca ho solo 5 dollari"

09:26 - In "Game of Thrones" è la regina dei sette regni, ma in banca è rimasta con soli cinque dollari. Lena Headey, che nella serie dell'HBO interpreta la perfida Cersei, è finita sul lastrico a causa del divorzio dal marito e da un ingente rimborso fiscale (46mila dollari) che tarda ad arrivare. Secondo TMZ la star avrebbe bisogno di almeno 6mila dollari per coprire le spese quotidiane, visto che ha prosciugato anche la carta di credito.

Tempi bui per la regina di "Game of Thrones", che in una recente intervista a "Esquire" aveva confessato di essere preoccupata per le sue finanze precarie: "Ogni volta che un lavoro termina guardo la mia automobile e penso che un giorno potrei vivere lì dentro".



A farla finire in miseria la costosa causa di divorzio dal marito Peter Loughran, suo compagno per cinque anni, e un mancato rimborso fiscale delle tasse versate nel 2011. La Headeyaveva cercato di arginare la bancarotta lo scorso novembre, quando aveva svenduto la sua casa di Hollywood ad un prezzo inferiore del valore iniziale, rimettendoci circa 450mila dollari.