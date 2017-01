Jennie Garth: "Altro che Kelly, io risparmio"

foto Ap/Lapresse Correlati DIVISA TRA BRANDON E DYLAN 15:29 - Jennie Garth cerca di rispiarmiare per il futuro. Ora che è una mamma single, l'ex Kelly di "Beverly Hills 90210" ha come primo obiettivo il benessere della sue tre figlie. Divorziata dall'attore Peter Facinelli, l'attrice è una mamma single piena di premure: "Ogni minuto è prezioso e oggi più che mai è importante ogni dollaro portato a casa e risparmiato. Significa maggiore sicurezza per la mia famiglia e per il nostro futuro". cerca di rispiarmiare per il futuro. Ora che è una mamma single,ha come primo obiettivo. Divorziata dall'attore Peter Facinelli, l'attrice è una mamma single piena di premure: "Ogni minuto è prezioso e oggi più che mai. Significa maggiore sicurezza per la mia famiglia e per il nostro futuro".

Jennie Garth è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo della ricca e viziata Kelly nella serie tv anni '90 "Beverly Hills", anche se ammette di sentirsi più formica che cicala "Ho recitato quel ruolo in tv per 13 anni, è normale pensare che quel ruolo rifletta la mia immagine - ha confessato l'attrice - Ma la verità è che io non sono per niente come Kelly, ho i piedi ben piantati per terra".



Ora che è sola con le sue tre figlie, dopo il divorzio dall'attore Peter Facinelli, ha svelato di fare attenzione alla gestione delle sue finanze. "Come mamma single di tre ragazze devo destreggiarmi tra tutto: i miei figli, la mia carriera e se sarò fortunata anche una specie di vita personale. Oggi più che mai è importante ogni dollaro portato a casa e risparmiato. Significa maggiore sicurezza per la mia famiglia e per il nostro futuro".