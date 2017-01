I casi di cronaca nera a "Quarto Grado"

foto Tgcom24 16:18 - I processi e i maggiori casi di cronaca nera degli ultimi anni sono al centro del nuovo appuntamento di "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile, in onda ogni venerdì su Rete 4. Nella giornata in cui si attende la sentenza della Corte di Cassazione che deciderà il destino di Alberti Stasi, il settimanale a cura di Siria Magri torna sul delitto di Garlasco: Stasi sarà scagionato completamente o il dibattimento dovrà ricominciare da capo? - I processi e i maggiori casi di cronaca nera degli ultimi anni sono al centro del nuovo appuntamento di, il programma, in onda ogni venerdì su Rete 4. Nella giornata in cui si attende la sentenza della Corte di Cassazione che deciderà, il settimanale a cura di Siria Magri torna sul delitto di Garlasco: Stasi sarà scagionato completamente o il dibattimento dovrà ricominciare da capo?

Sottile, con Sabrina Scampini, si occupa anche del processo a Salvatore Di Grazia, l'uomo accusato di omicidio e occultamento di cadavere della moglie Mariella Cimò: l'imputato si difende e giura di non averla mai sfiorata.



Nel corso della puntata "Quarto Grado" affronta il processo Scazzi. La difesa di Sabrina Misseri punta il dito sul padre Michele: per l'omicidio della giovane Sarah l'accusa è quella di un movente sessuale.



Infine, "Quarto Grado" apre un ampio capitolo sul caso di Chico Forti. Da Miami, la vicenda viene ripercorsa in tutte le sue tappe: l'analisi della scena del crimine sembra far pensare ad una messa in scena.