Gf12, Luca ed Enrica: "Ci amiamo ancora"

Dentro la casa del "Grande Fratello 12" il primo bacio arrivò solo dopo tre mesi e tante incomprensioni. Ma a un anno e mezzo dal reality, contro ogni previsione, Luca Di Tolla ed Enrica Saraniti stanno ancora insieme. A "Visto" gli ex gieffini raccontano il loro amore: "Ci si può sentire molto vicini anche quando si è distanti, quando c'è l'amore non esistono distanze, siamo maturati insieme".

Nessuno ci avrebbe scommesso e la liaison che sembrava solo mediatica in realtà si è trasformata in una storia: "E' stato decisivo mettere d'accordo istinto e ragione. Ci compensiamo alla perfezione: da una parte riflessione e razionalità, dall'altra l'istinto. Ci troviamo bene". Non solo. Enrica a marzo si è laureata in psicologia, mentre Luca sta prendendo il secondo titolo accademico in scienza della nutrizione. E se Di Tolla non vuole intraprendere al carriera di attorte ("mi vedo più come showman", ndr), Enrica invece lo sogna: "Ci voglio provare...".