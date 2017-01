La cheerleader Brittany di "Glee" in dolce attesa

foto Ap/Lapresse Correlati VITTIMA DEGLI HACKER

FOTO SCANDALO 10:24 - Heather Morris, famosa per il ruolo della cheerleader Brittany nel teen-drama "Glee", è in attesa del primogenito dal fidanzato Taylor Hubbell. A rivelarlo una fonte vicina all'attrice, al magazine "US Weekly": "È già al terzo mese e comincia a vedersi. Era totalmente inaspettato, ma sono entrambi eccitati e felici". In passato la Morris aveva confessato il desiderio di metter su famiglia, anche a costo di lasciare lo show-biz. , famosa per il ruolo della, èdal fidanzato Taylor Hubbell. A rivelarlo una fonte vicina all'attrice, al magazine "US Weekly": ". Era totalmente inaspettato, ma sono entrambi eccitati e felici". In passato la Morris aveva confessato il desiderio di metter su famiglia, anche a costo di lasciare lo show-biz.

Un amore da favola quella tra Heater e Taylor. I due si sono conosciuti sui banchi del liceo e da allora non si sono più lasciati. "Voglio sposare Taylor e avere dei bambini con lui - aveva confessato l'attrice al magazine "Fitness" nel 2011 - Amo recitare, ma se dovesse creare problemi alla mia relazione non continuerei".



Non è ancora chiaro se la gravidanza sarà mostrata anche in "Glee". Se anche il personaggio di Brittany dovesse sfoggiare il pancione, si potrebbero aprire prospettive interessanti per la coppia formata dalla cheerleader e dal giocatore di football Sam (interpreto da Chord Overstreet).