"Game of Thrones", record su Internet

foto Ufficio stampa Correlati SERIE CULT DELLA RETE

REGINE SENZA VELI 16:31 - Debutto da record per la terza stagione di "Game of Thrones" anche su Internet. La serie tv fantasy della HBO, oltre ad aver stabilito un primato di spettatori televisivi negli Usa (4,4 milioni), ha registrato anche una diffusione da record di copie pirata su Internet. La prima puntata è stata condivisa da ben 320mila utenti, portando a un milione i download illegali. Il precedente record era di "Heroes", con 144mila utenti attivi nella condivisione. - Debutto da record per la terza stagione di "" anche su Internet. La serie tv fantasy della HBO, oltre ad aver stabilito unnegli Usa (4,4 milioni), ha registrato anche. La prima puntata è stata condivisa da ben 320mila utenti, portando a. Il precedente record era di "Heroes", con 144mila utenti attivi nella condivisione.

Secondo il sito TorrentFreak.com, la puntata (che è andata in onda negli States il 31 marzo) è stata finora scaricata illegalmente almeno 1 milione di volte, ma appare destinata a battere in breve tempo i numeri della precedente stagione, che già deteneva il primato di serie più scaricata da Internet, con una media di 4,3 milioni di download a puntata.



"Forse non dovrei dirlo - ha detto al sito EW Michael Lombardo, direttore della programmazione di HBO commentando i dati sulla pirateria - ma questo è una specie di complimento. La pirateria è qualcosa che arriva solo quando si ha una serie di grandissimo successo in un network a pagamento".