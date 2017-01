Nicki Minaj, sesso sfrenato in "High School"

foto Da video Correlati SEQUENZA HOT 15:11 - Da giudice di "American Idol" a femme fatale pericolosa. Nicki Minaj mette in mostra le sue curve bombastiche nel video di "High School" e trascina a letto il rapper Lil Wayne. Una scena ad altissimo tasso erotico, in cui si vedono i due cercarsi e spogliarsi l'un l'altra con passione e desiderio, prima di fuggire a bordo di un elicottero. - Da giudice di "American Idol" a femme fatale pericolosa.mette in mostra le sue curve bombastiche nel video di "" e trascina a letto il rapper Lil Wayne., in cui si vedono i due cercarsi e spogliarsi l'un l'altra con passione e desiderio, prima di fuggire a bordo di un elicottero.

Nel video Nicki Minaj è la donna di un boss della malavita, implicato in un losco giro d'affari. Attratta da un misterioso sconosciuto (Lil Wayne), la Minaj viene travolta insieme a lui in un vortice di passione. Distesi a letto, i due si accarezzano senza inibizioni, coperti soltanto da un velo che si scosta di tanto in tanto.



"High School" è il terzo singolo tratto dall'album "Pink Friday: Roman Reloaded – The Re-Up", ristampa del secondo lavoro della rapper "Pink Friday: Roman Reloaded".