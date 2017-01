Primo maggio, Cucciari condurrà il Concertone

foto LaPresse 15:50 - Una grande orchestra rock per un omaggio esclusivo ai "padri" della musica italiana, Geppi Cucciari alla conduzione, Nicola Piovani come special guest e il primo "social movie" del Concertone del Primo Maggio. Sono queste alcune delle novità dell'edizione 2013 dell'evento che si terrà in piazza San Giovanni a Roma. Del cast per ora si sa che ci sarà Fabri Fibra. - Una grandeper un omaggio esclusivo ai "padri" della musica italiana,come special guest e il primodel Primo Maggio. Sono queste alcune delle novità dell'edizione 2013 dell'evento che si terrà in piazza San Giovanni a Roma. Del cast per ora si sa che ci sarà

Seguendo il tema artistico di quest'anno "Musica per il nuovo mondo. Spazi, radici, frontiere", la maratona musicale che accompagna la Festa dei Lavoratori, vedrà come novità assoluta la partecipazione di un'eccezionale orchestra rock, diretta dal compositore e produttore musicale Vittorio Cosma.



L'orchestra rock è formata da: Enzo Avitabile (sax), Boosta dei Subsonica (tastiere), Fabrizio Bosso (tromba), Stefano Di Battista (sax), Andrea Mariano dei negramaro (tastiere e sintetizzatori), Federico Poggipollini (chitarra) e Maurizio Solieri (chitarra). Riuniti in un ensemble unico, destinato ad ampliarsi, alcuni tra i migliori rappresentanti del panorama musicale italiano eseguiranno brani di artisti che hanno fatto la storia della nostra musica, da Lucio Dalla ad Adriano Celentano da Francesco De Gregori a Lucio Battisti, riletti in chiave rigorosamente rock.



Per la prima volta nella sua storia, il Concertone diventerà un film. Un vero e proprio "social movie", girato da un milione di occhi. Attraverso un'applicazione per iPhone e Android, tutti coloro che assisteranno alla maratona musicale potranno girare un contributo video di 15 secondi che racconti l'esperienza del concertone. Il tutto verrà poi assemblato in un lungometraggio, dal titolo "/One million eyes, baby/", il cui coordinamento di regia sarà curato da Stefano Vicario.