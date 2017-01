Carolina Marconi ritorna in scena dopo anni bui

foto LaPresse Correlati SUPER SEXY 11:58 - "Mi trascuravo. Non mi sentivo più motivata né apprezzata". Parole che non ti aspetti da una donna di spettacolo bellissima e frizzante come Carolina Marconi. Eppure, l'ex concorrente del Grande Fratello ha confessato a "Diva e Donna" di aver vissuto, lontano dalle luci della ribalta, il buio che sfiora la depressione. Delusioni sul lavoro, il matrimonio fallito, la morte del padre l'hanno fatta scivolare in un baratro. - "Mi trascuravo. Non mi sentivo più motivata né apprezzata". Parole che non ti aspetti da una donna di spettacolo bellissima e frizzante come. Eppure, l'ex concorrente del Grande Fratello ha confessato adi aver vissuto, lontano dalle luci della ribalta, il buio che sfiora la. Delusioni sul lavoro, il matrimonio fallito, la morte del padre l'hanno fatta scivolare in un baratro.

"Non faccio trasparire quello che provo" - La showgirl ammette: "Anche se mi vedete sorridente, con gli occhi da gatta, spesso non faccio trasparire quello che provo dentro. E poi... diciamolo: non sono nemmeno convinta di essere così bella". La Marconi femme fatale che nel reality più famoso ha avuto una storia con il bel Tommy Vee, si dichiara lontana, così, dallo stereotipo di bellona mangiauomini. Diverse sconfitte emotive l'hanno segnata, tra cui le nozze non andate a buon fine con l'imprenditore Salvatore De Lorenzis: "Sono stati due anni difficili, per me, nel privato. Prima la fine del mio matrimonio poi la scomparsa di mio padre che ha lasciato un vuoto immenso".



"La Patatina" - Il rientro, però, si annuncia leggero e sbarazzino. Carolina ha appena finito di incidere il tormentone hot "La Patatina" e ai primi di maggio inizierà le riprese del film "Fino a prova contraria" che uscirà in autunno. La felicità per lei, però, oggi è rappresentata da "i miei sei bellissimi nipotini".



Paura di innamorarsi - Oltre a lavoro e famiglia anche la vita sentimentale ha ripreso a sorriderle perché dopo tre anni senza un uomo accanto dice: "Ora c'è qualcuno che mi fa battere il cuore. Anzi... quasi battere il cuore. Ancora non sono pronta a innamorarmi di nuovo: ho paura".