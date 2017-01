"Glee", Cory Monteith entra in rehab

foto Ufficio stampa Correlati AMATO DAI TEENAGER 10:12 - Grazie al ruolo del dolce e timido Finn Hudson di "Glee" ha ottenuto il successo mondiale ma Cory Monteith non ha retto il peso della popolarità ed è finito in rehab. Il portavoce dell'attore ha confermato tutto alla ABCNews: "Ha ammesso volontariamente di avere problemi e una dipendenza legata all'assunzione di sostanze, perciò ha deciso di ricoverarsi". - Grazie al ruolo del dolce e timidodi "" ha ottenuto il successo mondiale manon ha retto il peso della popolarità ed è finito in rehab. Il portavoce dell'attore ha confermato tutto alla ABCNews: "Ha ammesso volontariamente di avere problemi e una dipendenza legata all'assunzione di sostanze, perciò ha deciso di ricoverarsi".

Non è la prima volta che l'attore finisce in un centro di disintossicazione. E' già successo quando aveva 19 anni nel 2002, come ha ammesso in una intervista nel 2011 al magazine Parade. In quella occasione l'attore ha raccontato che prendeva "tutto e ovunque" per poi concludere "se oggi sono ancora vivo posso definirmi fortunato". Cory è fidanzato con la collega di set "Lea Michele" che a People ha detto: "Lo amo e sarà sempre al suo fianco, sono orgogliosa e felice che abbia preso questa decisione".