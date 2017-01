"Amici", Pasquale giullare della Squadra Bianca

Durante i momenti di relax in attesa delle esibizioni del serale, Pasquale e Greta chiacchierano molto e non solo. Spesso i due si divertono ad imitare gli animali della fattoria dal cane alla biscia passando per il gatto. I momenti di risate sono interminabili. "Greta è la persona con cui ho legato di più qui dentro e mi piace tantissimo come cantante - spiega Pasquale in una intervista a Witty Tv -. Mi emoziona in ogni esibizione ed è pazza come me, lunatica. Caratterialmente ci somigliamo molto riesce a farmi star bene e sorridere. Insomma è pazza, adorabile e fantastica". Pasquale è un po' il "giullare" della Squadra Bianca. Mentre Chiara provava "I'm Outta Love" di Anastacia, il ballerino è intervenuto per dimostrare alla compagna che il brano andava eseguito con più grinta. Ed ecco che scatenato Pasquale ha cantato il brano di Anastacia urlando e saltellando facendo ridere tutti. "Ogni volta che ballo non sento il palco sotto i piedi e mi sento sospeso, un'emozione che ti porta alle stelle", racconta Pasquale che rivela anche quando è iniziata la passione per la danza.

"E' cominciata all'età di cinque con i balli latino americani. Spesso accompagnavo i miei genitori a ballare ma loro vedevano sempre che mi buttavo in mezzo al palco per scatenarmi. - racconta - Mamma e papà dopo questa insistenza mi hanno mandato a danza latino americano. A 11 anni ho voluto ballare da solo e questo anche grazie ad "Amici" che guardavo spesso, il talent mi ha ispirato tanto. Poi ho iniziato a studiare danza e ho continuato fino a 20 anni". Chi è la ballerina di "Amici" che apprezza di più? Pasquale non ha dubbi: "Lorella la stimo tantissimo come persona e ballerina. E' una bomba quando balla e mi piacerebbe danzare con la sua energia al fianco. Con lei ho un rapporto bellissimo e quando ho bisogno di lei c'è sempre e mi piacerebbe rafforzare questa amicizia fuori dalla scuola". Ma i due sono solo amici: "Io sono single e lei è fidanzata", conclude Pasquale.