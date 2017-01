Barbara D'Urso mette a dieta i Vip

foto Tgcom24 Correlati BARBARA, SIGNORA DI CANALE CINQUE 12:41 - Tre pesi massimi dello showbiz saranno messi a stecchetto da Barbara D'Urso a partire dal 7 aprile. La signora di Canale 5 tenterà la titanica impresa di far perdere peso a Paolo Villaggio, Platinette e Katia Ricciarelli che, insieme, pesano 376 chili. I sacrifici dei vip saranno filmati dalle telecamere a beneficio degli spettatori di "Domenica Live". - Tre pesi massimi dello showbiz saranno messi a stecchetto daa partire dal 7 aprile. La signora di Canale 5 tenterà la titanica impresa di far perdere peso ache, insieme, pesano 376 chili. I sacrifici dei vip saranno filmati dalle telecamere a beneficio degli spettatori di

Quaresima in ritardo - Dopo i bagordi di Pasqua e Pasquetta, le tre star si misureranno con l'ago della bilancia e il metro. Tentazioni della gola, sacrifici e cedimenti saranno seguiti per 28 giorni. La parte della trasmissione dedicata a loro è stata ribattezzata ironicamente "Domenica (A)Live" (dall'inglese alive = sopravvissuto). Di peso da perdere ce n'è. Paolo Villaggio pesa 145 chili, Platinette 142 mentre la Ricciarelli è la mingherlina del trio con i suoi 89 chili. Doveva partecipare anche Maurizio Costanzo ma ha gettato la spugna prima dell'avvio del programma.



Il percorso sarà duro, ma per affiancare i nostri eroi è stato messo a punto una task force di tutto rispetto con i nutrizionisti Nicola Sorrentino e Pietro Migliaccio, lo psichiatra Raffaele Morelli e ben tre personal trainer: Jill Cooper, Gennaro Lillio e Cristian. I vizi gastronomici dei personaggi saranno raccontati dal critico Gianluca Nicoletti. Oltre che di domenica, i progressi (e le sofferenze) delle tre star alle prese con carotine e gambi di sedano si potranno seguire giorno dopo giorno a "Pomeriggio Cinque".