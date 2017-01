Usa: morta star del reality show "Buckwild"

foto Reuters 09:09 - Shain Gandee, uno dei protagonisti del reality show di MTV "Buckwild", è stato trovato morto lunedì 1° aprile a bordo di un suv, in una zona rurale di Sissonville (West Virginia). A fianco lui il cadavere dello zio e di una terza persona non ancora identificata. I tre non sono stati più visti dalle 3 del mattino di domenica quando, all'uscita di un bar, avevano dichiarato l'intenzione di andare a guidare fuori strada. , uno dei protagonisti del reality show di MTV "", è stato trovato morto lunedì 1° aprile a bordo di un suv, in una zona rurale di Sissonville (West Virginia). A fianco lui il cadavere dello zio e di una terza persona non ancora identificata. I tre non sono stati più visti dalle 3 del mattino di domenica quando, all'uscita di un bar, avevano dichiarato l'intenzione di andare a guidare fuori strada.

Non sono ancora state rilasciate informazioni sulle possibili cause del decesso, ma sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.



Shain Gandee, 21 anni, era uno dei protagonisti di "Buckwild", reality show di MTV incentrato sulla vita di un gruppo di giovani del West Virginia. Il programma è stato aspramente criticato per il modello diseducativo, con i componenti del cast ritratti come amanti dei party selvaggi. All'interno dello show Gandee appariva spesso alla guida del suo camion, mentre guidava fuori strada.