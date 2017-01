Raoul Bova torna in "Come un Delfino"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:03 - In prima serata su Canale 5 torna Raoul Bova in "Come un delfino - La serie" in prima visione tv da martedì 16 aprile per 4 puntate. Abbiamo lasciato Alessandro Dominici (Bova) e i Ragazzi del Sole, ossia Nasca (Jacopo Cavallaro), Andrea (Gianluca Di Gennaro), Rocco (Gianluca Petrazzi), Nico (Tommaso Ramenghi), Nazi (Damiano Russo), Bibbi (Andrea Troina) vincitori nella vita e nello sport. Ma i momenti difficili non si faranno attendere. - In prima serata sutornain "" in prima visione tv da martedìper 4 puntate. Abbiamo lasciato Alessandro Dominici (Bova) e i Ragazzi del Sole, ossia Nasca (Jacopo Cavallaro), Andrea (Gianluca Di Gennaro), Rocco (Gianluca Petrazzi), Nico (Tommaso Ramenghi), Nazi (Damiano Russo), Bibbi (Andrea Troina) vincitori nella vita e nello sport. Ma i momenti difficili non si faranno attendere.

Alessandro, con i Ragazzi del Sole e l’amico di sempre Spartaco (Maurizio Mattioli), si trasferisce a Roma e si allena alla Taurus, piscina romana di prestigio, gestita dal suo manager Ugo (Paolo Conticini). In piscina, i Ragazzi del Sole vivono momenti difficili. Gli atleti della Taurus, Marco (Federico Costantini), Simone (Lorenzo De Angelis), Giacomo (Alan Cappelli), Luca (Domenico Balsamo), Filippo (Diego D’Elia), mal vedono l’arrivo di questo "branco di straccioni", come li chiamano loro. Le vessazioni sono all’ordine del giorno, in più si ritrovano ad essere allenati da Enrico (Marco Falaguasta), allenatore di fama mondiale ed allenatore dello stesso Alessandro, che usa dei metodi molto diversi da quelli ai quali loro erano abituati.



Don Luca (Ricky Memphis) e Nico, intanto, sono testimoni chiave del processo contro Ciro (Paolo Ricca), figlio primogenito di Totuccio Scalese (Tony Sperandeo), padrino della famiglia. Vicino ad Alessandro, c’è Anna (Giulia Bevilacqua), una giornalista che lavora per un quotidiano di free press nazionale, ma che è relegata ad articoli frivoli, mentre sogna il giornalismo “vero”. Alessandro e i Ragazzi del Sole vivranno momenti di gioie e dolori tra doping, infiltrazioni mafiose e tradimenti ma riusciranno a ribaltare la situazione forti del loro motto uniti si vince!.