"Amici", svelati i duetti con i Big della musica

foto Facebook 14:39 - Tutto pronto per il serale di "Amici 12", in onda il 6 aprile in prima serata su Canale 5. Questi i duetti previsti: per la Squadra Bianca di Emma: Fabri Fibra con Moreno, Gianna Nannini canterà con Greta. Per la Squadra Blu di Bosé, Marco Mengoni duetta Verdiana e Ylenia canterà con Gino Paoli. A giudicarli Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Gabry Ponte e Harrison Ford. Tra gli ospiti Alessandro Siani. - Tutto pronto per il serale di "", in onda il 6 aprile in prima serata su Canale 5. Questi i duetti previsti: per la Squadra Bianca diconcanterà con. Per laSquadra Blu diduettacanterà con. A giudicarli. Tra gli ospiti il sindaco di Firenze Matteo Renzi

Dunque sono Ylenia, Greta, Moreno e Verdiana i fortunati cantanti prescelti - dopo un confronto tra i direttori artistici e gli insegnanti della scuola - per scontrarsi in una sfida all'ultima nota con i grandi interpreti della musica italiana che faranno loro da "padrini". Certamente Verdiana e Marco Mengoni si misureranno con "L'essenziale", brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. La canzone ha ottenuto il record di permanenza al primo posto nei singoli con oltre 50mila download, inoltre è stato primo nell'airplay radiofonico e il video ha ottenuto, ad oggi, più di dieci milioni di visualizzazioni. C'è anche grande attesa per il duetto tra Moreno e uno dei suoi idoli Fabri Fibra al suo debutto come ospite nel talent show condotto da Maria De Filippi. Le esibizioni singole dei cantanti e dei ballerini saranno valutate dai tre giudici, gli attori Argentero e Ferilli e dal dj Ponte. Non mancherà la presenza di Harrison Ford, stella di Hollywood che occuperà eccezionalmente il posto di quarto giudice. La puntata è stata registrata negli studi Elios di Roma e andrà in onda il 6 aprile.

Andrea Conti