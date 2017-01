Taylor Swift guest star a "New girl!"

12:44 - La star del country Taylor Swift sarà l'ospite d'onore dell'episodio finale della seconda stagione di "New girl!". La notizia è stata riportata dall'"Entertainment Weekly". La serie cult della Fox, con Zooey Deschanel nei panni della simpatica protagonista Jess, vedrà la bionda cantante in un cameo. Non è la prima volta che Taylor si cimenta con la recitazione. Che stia pensando a una nuova fase della sua carriera?



ATTENZIONE SPOILER SE PROSEGUI A LEGGERE VIENE SVELATO UN EVENTO CHE IN ITALIA ANCORA NON SI E' VISTO

Taylor Swift metterà da parte il microfono perché non interpreterà se stessa. Sul set del telefilm incentrato sulle avventure di coinquilini sui generis, farà la parte di Elaine, un ospite importante al matrimonio della modella Cece (Hannah Simone) con Shivrang (Satya Bhabha).



La cantautrice è stata citata più volte nella serie. In un episodio Schmidt (Max Greenfield) ha inviato a Cece un sms in cui diceva di stare passando attraverso un "fascio di emozioni alla Taylor Swift". In un altro, Nick (Jake Johnson) provava a risollevare una Jess dal cuore spezzato con delle buffe danze improvvisate e lei si è lamentata dicendo: "Volevo solo ascoltare Taylor Swift da sola" mentre la canzone "22" faceva da sottofondo.



La cantante prenderà parte alle riprese la prossima settimana e l’episodio sarà trasmesso in tv il 14 maggio. Per Taylor Swift non si tratta della prima incursione nel mondo delle serie. Già nel 2009, infatti, aveva interpretato un ruolo nel serial poliziesco "CSI".