Valeria Marini, futura sposa a "Verissimo"

Nuovo appuntamento sabato 30 marzo con "Verissimo", condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Intervista al professor Davide Vannoni, fondatore e presidente di "Stamina Foundation". Ospiti anche Valeria Marini che si sposerà il 5 maggio con Giovanni Cottone e la coppia Carmen Russo- Enzo Paolo Turchi con la loro piccola Maria.

Ci saranno anche le Lollipop, girl band nata dal programma Popstars che si è appena riunita dopo anni di assenza dalle scene. E ancora, il giornalista Giovanni Tizian presenta il suo ultimo libro “La nostra guerra non è mai finita”. A causa delle sue inchieste e alla pubblicazione del libro “Gotica. Ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea” Giovanni Tizian è costretto da alcuni anni a vivere sotto scorta. In studio come sempre Alvin, Jonathan, Daniele Bossari e il giovane chef Andrea.