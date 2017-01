Beautiful, le puntate girate in Puglia

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCENE DA UN MATRIMONIO 11:49 - L'attesa è finita. Finalmente in onda i dieci episodi ambientati in Puglia di "Beautiful" dal 15 aprile su Canale 5 alle 13.40. La soap compie infatti 25 anni e per festeggiare questo traguardo ha girato delle puntate in Italia. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999 e Portofino nel 2002, a distanza di dieci anni, è stato scelto di nuovo il nostro Paese per ambientare le sue appassionanti storie. - L'attesa è finita. Finalmente in onda i dieci episodi ambientati indi "" dal 15 aprile sualle 13.40. La soap compie infatti 25 anni e per festeggiare questo traguardo ha girato delle puntate in Italia. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999 e Portofino nel 2002, a distanza di dieci anni, è stato scelto di nuovo il nostro Paese per ambientare le sue appassionanti storie.

Per 5 giorni (tra il 7 e l'11 maggio 2012) gli attori della soap più popolare del mondo hanno girato tra i paesini di Polignano a mare, Alberobello e le masserie di San Domenico. Da Los Angeles, per l’occasione sono sbarcati nel nostro Paese Ronn Moss (Ridge), Katherine Kelly Lang (Brooke), Don Diamont (Bill Spencer), Jacqueline Macinnes Wood (Steffy), Kim Matula (Hope) e Scott Clifton (Liam). Lo snodo della trama che giustifica la trasferta pugliese è il matrimonio tra Hope e Liam, ma sappiamo che in Beautiful l'imprevisto è sempre dietro l'angolo... A celebrare questo evento, nei panni di Padre Fontana, l’attore italiano Luca Calvani: “Mi sembrava di conoscere gli attori da sempre, da ragazzino come tutti ero così preso dalle loro vicende che alle volte sognavo di starci dentro, e ora 20 anni dopo ci sto dentro davvero! Ah! Che bello! Ancora non ci credo”. Centinaia i fan che hanno inseguito gli attori per un autografo o una foto con il loro beniamino e in moltissimi sono addirittura riusciti a partecipare come comparse alle riprese.