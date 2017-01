Alessandro Preziosi: "Ho un nuovo amore"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati STAR DELLA TV 10:22 - Alessandro Preziosi, il tenebroso della tv, ufficializza a "Io Donna" la sua relazione con Greta Carandini, la 23enne romana con cui è stato più volte fotografato. La storia con Vittoria Puccini è ormai archiviata così l'attore parla di amore e sentimenti: "Non voglio più parlare delle mie relazioni. Ho già condiviso troppo in passato. Ma sono felice. Anzi, molto felice". , il tenebroso della tv, ufficializza a "" la sua relazione con, la 23enne romana con cui è stato più volte fotografato. La storia conè ormai archiviata così l'attore parla di: "Non voglio più parlare delle mie relazioni. Ho già condiviso troppo in passato. Ma sono felice. Anzi, molto felice".

"Dagli errori del passato ho capito che quando ami una persona devi accettare anche i suoi difetti - racconta - di una donna mi colpisce il modo in cui mi guarda per la prima volta". E dalle fiction che interpreta ha imparato "ben poco: situazioni complicate si risolvono in modo così semplice che quando torni a casa dovresti essere al massimo della positività. Invece quando l’amore è grande non ti senti mai all’altezza di un rapporto". Alessandro ha appena concluso con successo la tournée teatrale del suo Cyrano de Bergerac, che ha prodotto e interpretato e in aprile sarà al cinema con due film, "Il volto di un'altra" di Pappi Corsicato, con Laura Chiatti (in uscita l’11 aprile) e "Passione sinistra" di Marco Ponti, con Valentina Lodovini (18 aprile).