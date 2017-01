Kardashian: "Problemi di pipì in aereo"

foto Da video Correlati BOCCIATO LOOK PRE-MAMAN

INTIMITA' TRA SORELLE 10:49 - Kim Kardashian è la disperazione dei suoi vicini, quando viaggia in aereo. La stellina, al sesto mese di gravidanza, durante il talk show di Jay Leno ha infatti confessato di non riuscire a trattenere per molto tempo la pipì, nelle sue condizioni: "Sull'aereo pensavo: Oddio, ho il posto vicino al finestrino, povero ragazzo. Speriamo che sia una persona carina e che non si addormenti durante il viaggio".

Ospiti del talk show di Jay Leno, Kim Kardashian e l'anchor-man televisivo Willie Geist hanno raccontato il loro divertente viaggio in aereo, non privo di imprevisti.



"Io e Kim abbiamo preso lo stesso volo da New York ieri sera. C'era un ragazzo seduto nel posto vicino al corridoio, avrà avuto 14 anni ed era tutto concentrato sul suo iPhone - ha spiegato Geist - Appena Kim gli ha chiesto di passare ha cambiato faccia. L'espressione sul suo volto diceva: starò vicino a Kim Kardashian per sei ore!".



"Sai invece cosa pensavo io? - ha replicato la stellina della tv - O mio Dio, ho il posto finestrino e devo andare in bagno un sacco di volte perchè sono incinta. poverino! Speriamo sia gentile e non si addormenti perchè mi toccherà scavalcarlo".