Lindsay Lohan, sexy Sailor Moon sul set

SHOCK CON LA PISTOLA 10:09 - Tra un rehab e l'altro la bad-girl Lindsay Lohan trova anche il tempo di lavorare. Guest star della serie tv "Anger Management" l'attrice ha interpretato se stessa, presentandosi sul set in versione sexy Sailor Moon. Nella fiction si presenta dal terapista Charlie (Charlie Sheen) come paziente e intreccia con lui una romantica relazione. Sembra, inoltre, che nel copione sia prevista anche una scena dei due a letto insieme. - Tra un rehab e l'altro la bad-girltrova anche il tempo di lavorare. Guest star della serie tv "" l'attrice ha interpretato se stessa, presentandosi. Nella fictione intreccia con lui una romantica relazione. Sembra, inoltre, che nel copione sia prevista anche una scena dei due a letto insieme.

"Penso che ora sia molto più lucida e concentrata rispetto a qualche mese fa - ha fatto sapere Sheen, che le è stato vicino in questo periodo - C'è una ragione se l'ho supportata, amiamo questa ragazzina che è un genio assoluto. Ho fatto il tifo per lei perchè quando hai del talento non puoi buttarlo via così. A volte incontri le tue debolezze sulla strada".