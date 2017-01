Francesca Chillemi, che svolta sexy!

foto Maxim Italia Correlati SPLENDIDA SICILIANA 11:49 - E' dimagrita otto chili, come ai tempi in cui venne incoronata Miss Italia. Ma stavolta niente stress, solo una dieta ferrea per Francesca Chillemi, che in realtà di perdere chili non ne avrebbe bisogno. L'attrice siciliana 27enne, protagonista delle fiction, posa sexy per "Maxim" nella splendida cornice di Taormina e confessa: "Ho un nuovo amore oltreoceano". - E' dimagrita otto chili, come ai tempi in cui venne incoronata. Ma stavolta niente stress, solo una dieta ferrea per, che in realtà di perdere chili non ne avrebbe bisogno. L'attrice siciliana 27enne, protagonista delle fiction, posaper "" nella splendida cornice di Taormina e confessa: "Ho un nuovo amore oltreoceano".

L'ha conosciuto a Miami, doveva fermarsi una settimana e invece ci è rimasta due mesi: "Sono cotta di lui", racconta. E pensa seriamente di crearsi una famiglia tutta sua: "Non mi fa poi così schifo, se il telefono non dovesse squillare più mi dedicherei anima e corpo alla famiglia". E il sesso? Per Francesca è importante, ma soprattutto se è abbinato all'amore: "Non sono mai stata una ragazza di una sera e via, a me il sesso piace farlo quando sono coinvolta anche con il cuore".