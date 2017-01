Quarto Grado, l'ex ministro Terzi sui Marò

foto Ansa 16:47 - La vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone è al centro dello speciale "Quarto Grado-Il giallo dei marò", in onda su Retequattro venerdì 29 marzo alle ore 21.10. Nel corso della puntata, Sottile intervista in esclusiva l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi, che racconta la sua verità sul caso diplomatico e sulle sue dimissioni. - La vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone è al centro dello speciale "Quarto Grado-Il giallo dei marò", in onda su Retequattro venerdì 29 marzo alle ore 21.10. Nel corso della puntata, Sottile intervista in esclusiva l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi, che racconta la sua verità sul caso diplomatico e sulle sue dimissioni.

Il programma a cura di Siria Magri, condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini ricostruisce, con ospiti in studio e in collegamento, l’intera vicenda che vede coinvolti i due militari del reggimento San Marco, trattenuti in India perché accusati di aver ucciso due pescatori.