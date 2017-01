"Zelig Circus": ecco il duetto Mengoni e Vernia

foto LaPresse Correlati GUARDA IL DUETTO

DUE GOCCE D'ACQUA 16:11 - Giovanni Vernia imita Marco Mengoni e Marco Mengoni con grande senso dell'autoironia ci ride su, anzi, ci canta sopra. Il risultato è un duetto strepitoso, una vera e propria dissertazione sull'importanza dell’aspetto in questi tempi moderni. La versione integrale dello sketch andrà in onda durante l’ultima puntata di "Zelig Circus", lunedì primo aprile in prima serata su Canale 5. In anteprima su QuiMediaset le immagini del duetto.

Intanto Mengoni con "#prontoacorrere" ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia spodestando Renato Zero mentre "L'essenziale" è stabile in vetta nella classifica dei singoli. Quest'ultimo brano non solo ha vinto il Festival di Sanremo ha ottenuto il record di permanenza al primo posto nei singoli con oltre 50mila download, è stato primo nell’airplay radiofonico e il video ha ottenuto più di dieci milioni di visualizzazioni.